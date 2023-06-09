Dolar ve euro rekor tazeledi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ile birlikte yükselişe geçen döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 23,56, euro/TL ise 25,73 seviyelerini görerek tarihi seviyelere yükseldi.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi.

Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 4 lira arttı.

TL'nin tarihi değer kaybı daha şimdiden birçok kalemde zam olarak geri dönerken, dolar/TL bugün de 23,56 seviyesine ulaşarak yeniden rekor kırdı.

Euro da haftanın son işlem gününde 25,73 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Öte yandan Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23.92 liraya, Ankara'da 24.34 liraya, İzmir'de 24.37 liraya, Bursa'da 24.34 liraya, Adana'da 24.69 liraya, Diyarbakır'da 25.02 liraya çıktı.

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22.05 liraya, Ankara'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.63 liraya, Bursa'da 22.54 liraya, Adana'da 22.85 liraya, Diyarbakır'da 23.20 liraya çıktı.

Son zamlarla beraber 2023 genelinde şu ana kadar benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 yükselmiş oldu.