Ekonomi

Bank of America, TL alımı için kriterleri belirledi

Bank of America Corp. stratejistleri, dört kriterin sağlanması halinde, Türk Lirası’nda uzun pozisyon açmayı ya da 10 yıl vadeli yerel tahvillerde alım yapmayı değerlendirdiklerini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Stratejistlerin perşembe günü yayımladıkları notta, ilk kriterin, iç talebin cari dengeyi sürdürülebilir bir seviyede istikrara kavuşturacak kadar zayıflamasını sağlamak için ortalama fonlama maliyetinin en az yüzde 40’a çıkması olduğu belirtildi.

İkinci kriterin dolar/TL’nin 25 seviyesinin üzerinde olması, üçüncü kriterin kurumların dolar alımlarına yönelik kısıtlamaların ve döviz piyasasına yönelik müdahalelerin kaldırılması, dördüncü kriterin de dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması gösterildi.

Tahvil piyasalarının genel olarak “iyi haberleri” fiyatladığı belirtilen notta, dolar cinsi tahvil getiri eğrisinin uzun tarafında hâlâ gidecek alan olduğu öngörüldü.

Stratejistlerin notunda, “Beklentiler iyimser olmaya devam ederse ve ileri sürülen politikaların ortodoksi ile uyumlu olması beklenirse, uzun vadede hala gidilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz” denildi.

 

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