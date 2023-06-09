The Washington Post: Suudi Veliaht Prens, ABD'yi tehdit etti

HABER MERKEZİ

The Washington Post gazetesi, gizli belgelerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'ye yönelik ‘büyük ekonomik acı verme’ tehdidini ortaya koyduğunu yazdı.

The Washington Post gazetesi, gizli belgelerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'ye yönelik ‘büyük ekonomik acı verme’ tehdidini ortaya koyduğunu yazdı.

Washington Post, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, yaşanan uluslararası petrol anlaşmazlığının ortasında ABD'yi ‘büyük ekonomik acı’ ile tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz sonbaharda yüksek enerji fiyatları ve ABD'de yaklaşan seçimler nedeniyle, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltma kararının Riyad yönetimine sonuçlarının olacağını dile getirdiği hatırlatılırken, Biden’ın ardından Bin Selman'ın Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkileri koparmak ve ekonomik intikam almakla tehdit ettiği belirtildi.

Suudi hükümetinin kamuoyu önünde diplomatik açıklamalarla eylemlerini kibarca savunduğu kaydedilirken, Veliaht Prens’in özelde ABD ile Suudi Arabistan arasındaki onlarca yıllık ilişkiyi alt üst etme tehdidinde bulunduğu ve ABD’nin, Suudi’nin petrol üretimini düşürmesi kararına karşılık vermesi durumunda Washington'a önemli ekonomik maliyetler dayatmakla tehdit ettiği ifade edildi.

Haberin dayandığı gizli belgeye göre, Suudi Veliaht Prens’in tehdidinin Beyaz Saray’a iletilip iletilmediğinin net olmadığı kaydedilirken, Bin Selman’ın, "artık ABD yönetimiyle anlaşmayacağını" ve "Washington için önemli ekonomik sonuçlar" tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Biden'ın Suudi’ye yönelik açıklamalarından sekiz ay sonra Suudi Arabistan herhangi bir Amerikan yaptırımıyla karşılaşmazken, Bin Selman üst düzey ABD'li yetkililerle iletişimini sürdürdü.

Bin Selman, bu hafta Cidde'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bin Selman’dan gelen tehdidin doğrudan ABD'li yetkililere mi yoksa elektronik dinleme yoluyla mı iletildiğinin net olmadığının vurgulandığı haberde, bunun uzun süredir ‘güvenliğe karşılık petrol’ ilişkisinin kalbindeki gerilimi açığa çıkardığı ifade edildi.