Politika

ABD’li büyükelçi: ABD’nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlü kalacak

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin güçlü kalacağını söyledi.
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kürdistan Alina Romanowski Neçirvan Barzani ABD

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Erbil temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erbil’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Romanowski, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiğini ve Kürdistan Bölgesi’nin yanı sıra Bağdat’taki siyasi durumu tartıştıklarını belirtti.

ABD’li büyükelçi söz konusu görüşmesinde, istikrarlı, güvenli ve egemen bir Irak'ı destekleyecek bütçenin yanı sıra petrol ve gaz konularında Bağdat ile Erbil arasında işbirliğini teşvik etmeyi konuştuklarını bildirdi.

Romanowski, Twitter’daki açıklamasını, “ABD’nin Irak Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlü kalacak” cümlesiyle bitirdi.

 

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