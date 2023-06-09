Filistin lideri Abbas, Çin’e resmi ziyarette bulunacak

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Çin’e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzere Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın 13-16 Haziran tarihlerinde Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha önce İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki barışta arabulucu olan Çin’in İsrail ile Filistin arasında da benzer bir anlaşmanın olmasını planladığı belirtiliyor.