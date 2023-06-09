Politika

Filistin lideri Abbas, Çin’e resmi ziyarette bulunacak

Filistin lideri Mahmud Abbas’ın Çin’e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.
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ortadoğu Hua Chunying Mahmud Abbas Filistin Çin İsrail Xi Jinping

HABER MERKEZİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Çin’e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzere Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın 13-16 Haziran tarihlerinde Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha önce İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki barışta arabulucu olan Çin’in İsrail ile Filistin arasında da benzer bir anlaşmanın olmasını planladığı belirtiliyor.

 

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