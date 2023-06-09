Benzema: Ben Müslüman'ım ve burası Müslüman bir ülke

HABER MERKEZİ

Real Madrid'den ayrılarak 3 yıllığına Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

El-İttihad'ın sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan 35 yaşındaki Benzema, Suudi kulübün ülkenin en iyi kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

Kararını neden El-İttihad'dan yana kullandığı konusuna da açıklık getiren golcü futbolcu, "Taraftarlarının büyük bir tutku ile bağlı olduğu çok sayıda kupaya sahip bir kulüp. Neden Suudi Arabistan mı? Çünkü ben Müslümanım ve burası Müslüman bir ülke. Bu yüzden burada yaşamak istiyorum" dedi.

"Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu" dile getiren Cezayir asıllı Benzema, Arapça öğrenerek akıcı bir şekilde konuşmak istediğini de ifade etti.

KASET SKANDALI, 5 YIL SÜRGÜN, HAPİS CEZASI

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fakat futbolcunun yaşadığı skandallar tüm bu başarılarını gölgede bıraktı.

Benzema, 2015'te Fransız futbolunu sarsan ve beş buçuk yıl boyunca Fransız milli takımından sürgün edilmesine neden olan şantaj girişimi nedeniyle Kasım 2021'de bir yıl tecilli hapis ve 75 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Haziran 2022'de, eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasetiyle şantaj yapma girişiminde suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı cezalara itirazını geri çekmişti. Böylece aleyhine verilen karar kesinleşmişti.