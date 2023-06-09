İsveç'te bir kişiye 'PKK'ye finansman sağlama' suçlaması

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Reuters haber ajansının aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan savcılar, böylelikle İsveç'te ilk defa bir kişinin 'PKK'ye finansman sağlamaya teşebbüs etmek' ile suçlandığını belirtti.

Bu durumun 'Türkiye ile ilişkilerin hassas olduğu bir döneme denk geldiğini' belirten Reuters'ın haberinde, İsveç'teki savcılık makamının "Soruşturma, şüphelinin PKK adına hareket ettiği şüphelerini destekliyor" açıklamasına da yer verildi.

Açıklamaya göre, 40'lı yaşlarında olduğu ifade edilen, fakat ismi açıklanmayan şüpheliye 'müessir suçlar, ciddi silahlı suçlar ve terör finansmanı teşebbüsü' suçlamaları yöneltildi.

İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSU VE TERÖRLE MÜCADELE YASALARI

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 18 Mayıs 2022'den bu yana NATO'ya üye olmayı bekleyen İsveç'te yeni terörle mücadele yasaları 1 Haziran 2023 itibariyle yürürlüğe girmişti. Buna göre, ilgili yasalar uyarınca bundan böyle ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek, uzun hapis cezaları ile yargılanmanın yolunu açacak şekilde ağır suç sayılacak.

Konu ile ilgili olarak The Financial Times gazetesinde bir makalesi yayınlanan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Yürürlüğe giren yasalar, teröre destek verenleri kovuşturmak için İsveç'e yeni ve etkili araçlar sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran İsveç'in başvurusu, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO ülkeleri tarafından kabul edildi. Son olarak, Dolmabahçe'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek" açıklamasında bulundu.