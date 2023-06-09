‘DAİŞ-H lideri Sanaullah Ghafari öldürüldü’ iddiası

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Pakistan'ın Geo TV haber sitesinin aktardığına göre, DAİŞ'in Pakistan-Afganistan bölgesinde faaliyet gösteren DAİŞ-Horasan (DAİŞ-H) isimli koluna liderlik eden ve ABD'nin hakkında bilgi karşılığında 10 milyon dolara varan para ödülü teklif ettiği Sanaullah Ghafari'nin Afganistan'ın Kunar vilayetinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Ghafari'nin yalnızca Pakistan'da değil, uluslararası olarak da arandığını aktaran Geo TV, Ghafari'nin Pakistan, İran, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan'da gerçekleştirilen saldırılarda rol oynadığını ifade etti.

2021 YILINDA 'KÜRESEL TERÖRİST' İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Adalet İçin Ödül" (Rewards for Justice) sitesinde, Sanaullah Ghafari hakkında şu bilgiler paylaşılmıştı:

"Adalet İçin Ödül, DAİŞ-K lideri Şahab El-Muhacir hakkında bilgi karşılığında 10 milyon dolara varan para ödülü teklif etmektedir. DAİŞ yönetimi, Haziran 2020’de Sanaullah Ghafari olarak da bilinen El-Muhacir’i ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlanan DAİŞ-K’ye lider olarak atamıştır. Atanma haberini içeren bir DAİŞ bildirisinde El Muhacir, deneyimli bir askeri lider ve DAİŞ-K’nın Kabil’deki gerilla operasyonlarında, intihar ve diğer saldırıların planlanmasında yer alan 'kent aslanlarından' biri olarak tanımlanmıştır. 1994’te Afganistan’da doğan El-Muhacir, Afganistan’daki tüm IŞİD-K operasyonlarının onaylanmasından ve bunların gerçekleştirilesinde gereken finansmanın sağlanmasından sorumludur."

BNN Network haber sitesinin aktardığına göre, Sanaullah Ghafari 'terör eylemleri' gerekçe gösterilerek Aralık 2021'de Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 'küresel terörist' ilan edilmişti. Bunun ardından ABD tarafından Sanaullah Ghafari hakkında bilgi karşılığında 10 milyon dolara varan para ödülü teklif edilmişti.

Ailesi Hindistan'dan Afganistan'a göç eden Ghafari, 2020 yılından bu yanan DAİŞ-H örgütünün liderliğini yapıyordu. DAİŞ-H ilk olarak Ocak 2015'te ortaya çıkmıştı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, DAİŞ-H, çoğunlukla Afganistan'ın doğusunda, İran sınırındaki Şii nüfusu hedef alan saldırılar yürüttü. Ülkenin özellikle kuzeyinde ve doğusunda Taliban ile DAİŞ-H arasında çatışmalar yaşandı. İki örgüt, Ocak 2015'te birbirlerine karşı savaş ilan etti.