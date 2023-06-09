Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Bağdat’taki Kürdistani taraflara bütçe çağrısı

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’taki Kürdistani taraflara bütçe yasa tasarısıyla ilgili Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını korumaları çağrısında bulundu.
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ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’nda 67 maddelik bütçe yasa tasarısının sadece 6 maddesini onaylanırken, Kürdistan Bölgesi’ni ilgilendiren maddelerle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Bağdat’taki Kürdistani taraflara Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını korumaları çağrısında bulundu.

Kürdistani tarafların ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Kürdistani fraksiyonların, bütçe yasa tasarısının geçmesi sürecinde ulusal sorumluluk bilinciyle Kürdistan Bölgesi’nin konumunu zayıflatmayı amaçlayan çabalara karşı durarak, Kürdistan Bölgesi’nin statüsü, anayasal ve mali haklarını korumalarını temenni ediyorum.”

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