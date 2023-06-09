KONDA’dan seçimlerle ilgili yeni analiz: Sonuçlar siyasal kutuplaşmayı teyit etti

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KONDA; 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırmanın analiz sonuçlarını paylaştı. Söz konusu bulgularının hata payı güven oranının yüzde 95 olarak belirtildiği araştırmaya göre, seçim sonuçları bir kez daha Türkiye'deki siyasal kutuplaşmayı teyit etti.

14 Mayıs milletvekili seçimi sonuçlarına göre AK Parti'nin oyu, 2018’den bu yana 7 puan, 1 Kasım 2015’ten bu yana 14 puan azaldı, buna karşın AK Parti'nin kaybettiği seçmenler muhalefet blokuna geçmedi, Cumhur İttifakı içinde kaldı.

Yapılan analize göre; CHP, bir dönem yerleştiği yüzde 20 çizgisini kırmış ve yüzde 25 oranına ulaşmışsa da son 20 yıldaki seçimlere göre alabileceği en yüksek potansiyel oy seviyesine erişemedi.

HDP VE İYİ PARTİ OYLARI DÜŞTÜ

İYİ Parti ilk kez girdiği 2018 seçimlerinde aldığı oy oranını koruyamadı ve iktidar blokundan ne ittifak dışı diğer partilerden oy alarak parlamento çoğunluğunu sağlamada bir katkı sağlayamadı.

Yeşil Sol Parti, yüzde 8,8 oy oranına ulaşarak HDP’nin 2018 seçiminde aldığı oy oranının gerisinde kaldı.

Söz konusu oy kaybında; seçim barajının yüzde 7’ye düşmesinin, TİP ile ittifak yaparak seçime girmesinin ve cumhurbaşkanı seçiminde başka bir ittifakın adayını desteklemesinin muhtemel etkilerine dikkat çekildi.