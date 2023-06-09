Spor

Sergio Agüero: Messi yeni takımının durumunu görünce çıldırdı

Inter Miami formasıyla MLS’te boy gösterecek Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin en yakın arkadaşlarından olan Sergio Agüero’dan çarpıcı bir açıklama geldi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Sergio Agüero Lionel Messi Inter Miami

HABER MERKEZİ

Lionel Messi ile aynı takımda buluşmak için Manchester City ile olan kontratının sona ermesinin ardından Barcelona’ya transfer olan ancak Messi’nin PSG’nin yolunu tutması nedeniyle bu hayali suya düşen Sergio Agüero, Messi’nin yeni takımı Inter Miami’nin MLS’teki sıralamasını gördüğünde çılgına döndüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.

16 maçta topladığı 15 puanla ligde son sırada yer alan Inter Miami, 11 mağlubiyetle de ligin en çok maç kaybeden takımı konumunda yer alıyor.

Oynadığı son beş maçı da kaybeden ve bu sezon altı maçlık bir yenilgi serisi daha yaşayan MLS ekibi, geçtiğimiz günlerde İngiliz teknik direktör Phil Neville’in görevine son vermiş ve teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Messi’nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından ESPN’e yaptığı açıklamada efsane oyuncuyla telefonda konuştuğunu aktaran Agüero, “Messi’ye Inter Miami’nin puan durumunun ekran görüntüsünü gönderdim ve bu durum onu çıldırttı. Play off’a girmeleri gerektiğini söyledi” dedi.

Şu anda ligde 15. Sırada yer alan Inter Miami’nin Play off için sezonu ilk yedi sıra içerisinde tamamlaması gerekiyor. (Kaynak: GOAL)

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