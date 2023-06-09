Politika

Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili iddialara yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Erdoğan’ın ameliyat olacağı şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Ameliyat Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlar sosyal medyada yer aldı. Paylaşımlarda Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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