Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili iddialara yanıt
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımlar sosyal medyada yer aldı. Paylaşımlarda Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığı iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."