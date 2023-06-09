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Maraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 yaralı

Maraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
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kürdistan Maraş Afşin kaza otomobil

HABER MERKEZİ

Sefa Gözümoğlu yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gündeşli idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Semra, Ayşe, Elanur ve Zeliha Gündeşli, Muhammed Karataş ve Çetin Dönmez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Semra Gündeşli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (Kaynak: AA)

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