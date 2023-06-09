Politika

Ukrayna’nın açtığı soykırım davasına 33 ülke müdahil oldu

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak isteyen 33 ülkenin talebinin kabul edildiğini bildirdi.
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dünya Uluslararası Adalet Divanı Ukrayna Soykırım davası

HABER MERKEZİ

ICJ’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki soykırım anlaşmasının ihlaline ilişkin davaya müdahil olmayı talep eden ülkelerden 33’ünün başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, müdahillik talepleri kabul edilen devletlerin arasında AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç’in bulunduğu bildirildi.

Müdahillik hakkının, söz konusu soykırım sözleşmesindeki bir maddenin yorumuna ilişkin olduğu durumlarda kabul edilebileceği aktarılan açıklamada, müdahillik başvurusunda bulunan ABD’nin talebinin, bir maddenin yorumuna ilişkin değil davanın genel seyrine ve tedbir kararlarına yönelik olması nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, müdahillik talebi kabul edilen devletlere 5 Temmuz 2023’e kadar mahkemeye yazılı beyanda bulunmaları için süre verildiği belirtildi.

ICJ, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı davada 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna topraklarında başlattığı “askeri operasyonu” derhal durdurmasını istemiştii

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