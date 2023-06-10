Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti

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Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) üç dönem milletvekilliği yapan, 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, Twitter hesabından açıklama yaptı.

AK Parti’den istifa ettiğini belirten Kılıç, 8 yıllık aranın ardından siyasete dönme mesajı verdi.

“3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım” diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim. Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.”

Eski bakan Kılıç, “Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.