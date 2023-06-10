Politika

Süleymaniye’de silahlı saldırıya uğrayan Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi hayatını kaybetti

Dün Süleymaniye’de silahlı saldırıya uğrayan Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi Hüseyin Arasan, hayatını kaybetti.
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kürdistan silahlı saldırı Süleymaniye

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 Süleymaniye muhabiri, dün silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Arasan’ın hastanede 17 saat sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi Arasan, dün öğle saatlerinden önce silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Arasan, Şar Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Saldırının kim veya kimler tarafından niçin yapıldığı bilinmiyor.

Aslen Mardin olan 1978 doğumlu Arasan’ın siyasi sığınmacı olarak birkaç yıldır Süleymaniye’de ikamet ettiği öğrenildi.

Mezopotamya İşçiler Derneği, Türkiye’den giden Kürtlerin oluşturduğu bir kuruluş olarak biliniyor.

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