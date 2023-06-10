Ankara’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Ankara'da MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde patlama sesi duyuldu ve ardından dumanlar yükseldi.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve ambulanslar olay yerine yönlendirildi.

MSB’den patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, olayda 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: YARALI YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Saat 08.45 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Şu an da cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı teknik ve net bilgiler geldiğinde paylaşacağız. Çalışanların tamamına ulaşıldı."

FABRİKADA NELER ÜRETİLİYOR?

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.