Ekonomi

İran: ABD yaptırımları nedeniyle Irak'ta tutulan 2,7 milyar dolar serbest bırakıldı

İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirildi.
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İran Irak Dolar Yaptırım

HABER MERKEZİ

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak, ülkesinin Irak'ta tutulan 2,7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakıldığını açıkladı.

Serbest bırakılan varlıkların İran'daki döviz piyasasının istikrarına önemli katkı sağlayacağını belirten İshak, fonların bir kısmının Irak'a dini ziyaret amacıyla giden İran vatandaşları için bir kısmının da temel ihtiyaç malzemelerinin teminine tahsis edildiğini belirtti.

İshak, "Bu durum kesinlikle piyasalara olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan devlet televizyonunda konuyla ilgili yayınlanan haberde, Amerikan Merkez Bankası'nın izniyle İran'ın Irak'taki döviz kaynaklarından 2,7 milyar doların serbest bırakıldığı aktarıldı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA 6 Haziran'da yayımladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

Haberde mutabakatın, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 29 Mayıs'ta Tahran'a yaptığı ziyaret ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün Umman ziyareti sırasındaki temaslarda sağlandığı kaydedilmişti.

 

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