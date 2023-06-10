Başkan Barzani KDP-S kongresinde: 2011’den bu yana size sürekli destek olduk

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) başkent Erbil’de gerçekleştirilen 12. Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

Başkan Barzani konuşmasında, kongrenin başarılı geçmesini ve halkın taleplerini karşılamasını temenni ederek, KDP-S’nin Eylül ve Mayıs devrimlerindeki rolüne de övgüde bulundu.

Roj Peşmergeleri’nin DAİŞ'e karşı mücadelede gösterdiği çabayı da takdirle karşıladıklarını belirten Başkan Barzani, Roj Peşmergeleri’nin DAİŞ’e karşı mücadelede şehitler verdiğini bildirdi.

Başkan Barzani, “Size, geçmişte ve günümüzde halkımızın kurtuluş hareketinde önemli rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Dirençli halkımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Yerinden edilenlere ve burada evlerinde olanlara selam olsun” dedi.

Rojavalı Kürtlerin, babalarının ve dedelerinin topraklarına dönmeleri ve zorluklara birlik içinde göğüs germeleri için bir ortam yaratılacağını umduğunu söyleyen Başkan Barzani, “Suriye'de olayların başladığı 2011 yılından bu yana birlik olmanız ve istediğiniz kararı almanız için size sürekli destek olduk" ifadelerini kullandı.

Dostluk ve ittifaklarını güçlendirmeleri için Rojabvalı siyasilere çağrı yapan Başkan Barzani, “Ulusal mücadele ve birlik için Rojavalı tüm taraflarla ikisi Erbil'de, biri Duhok'ta olmak üzere üç kongre yapmalarını destekledik. Ne yazık ki engeller yaratıldı. Tabii ki halkın mücadelesinin yolu uzundur. Başarıları engelleyenler bedelini ödeyeceklerdir” dedi.

Başkan Barzani, Suriye'deki Kürt halkının meşru davasına hizmet edecek gerçek bir ulusal mücadele için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.