Lübnan ordusu sınırda İsrail'e karşı savaş pozisyonu aldı

HABER MERKEZİ

Lübnan’ın güneyinde faaliyet gösteren uluslararası barışı koruma güçleri; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'i, 'yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemek ve ani gerginliğe sahne olan sınır bölgesinde istikrarın korunmasını sağlamak için oluşturdukları koordinasyon mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaya' çağırdı. Lübnanlı sivillerin, sınır bölgesinde topraklarını düzleştirmeye çalışan İsrail buldozerlerini engelleme girişiminin ardından, Lübnan ordusu, İsrail güçlerine karşı savaş pozisyonu aldı.

Lübnan ordusu, dün İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinin ardından Lübnan'ın güneydoğusundaki Kefr Şuba'daki sınır bölgesine konuşlandırılacağını duyurmuştu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabında, Lübnan sınırındaki Cebel Russ bölgesinde gösterilerin başladığını duyurdu. Adraee, protestocuların bölgedeki İsrail askerlerine taş attığını ve İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak harekete geçtiğini bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan sınırında güvenlik ihlallerine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti de yaptığı açıklamada "Barış gücü askerlerinin UNIFIL'e bağlı olarak sahada bulunduğunu ve başlangıçtan beri orada olduklarını, düşmanlık eylemlerinin durmasını sağlamak, huzuru tesis etmek ve gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için görev yaptıklarını" belirtti.

Ayrıca "Tarafları, yanlış anlamaları ve ihlalleri önlemek, bölgedeki istikrarı korumaya katkıda bulunmak için etkin bir şekilde yerine getirdiğimiz koordinasyon mekanizmalarını kullanmaya teşvik ediyoruz" dedi. Tenenti açıklamasının devamında ‘UNIFIL'in taraflarla iletişim halinde olduğunu ve çözümler bulma konusunda büyük çaba sarf ettiğini’ belirtti. Ayrıca tarafları ‘sükûneti korumaya ve Mavi Hat boyunca gerilimin tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya’ çağırdı.