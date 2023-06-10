UEFA'dan 'İstanbul'da taksiye binmeyin' uyarısı

HABER MERKEZİ

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), bugün İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İstanbul'a gelecek taraftarlar için bir dizi uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçı izlemesi bekleniyor ve bu sayının 50 bine yakını yabancı taraftarlardan oluşacak. Bu akşam oynanacak zorlu mücadele öncesinde başta Taksim olmak üzere İstanbul’un birçok bölgesinde toplanan taraftarlar, 22.00’da başlayacak maça toplu ulaşımla gidecek.

UEFA’nın resmi internet sitesinde yayınlanan yönergelerde, stada ulaşım konusunda toplu ulaşım tavsiyesinde bulunuldu. Maç biletine sahip taraftarlar, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden stadyuma gidecek otobüslere ücretsiz olarak binebilecek.

UEFA’NIN TAKSİ UYARISI

Öte yandan, UEFA tarafından yapılan bilgilendirmede, taraftarların taksi kullanmaması önerildi. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Taksi uygun bir seçenek gibi görünse de İstanbul trafiğini tahmin etmek oldukça zordur ve yolculuk beklediğinizden uzun sürebilir. Maç günü stadyum çevresinde kapanacak yolları da düşününce, taksi kullanmanı önermeyiz” ifadelerine yer verildi.

UEFA’nın görselinde “En hızlı ve en güvenli yolculuk için ücretsiz servis otobüslerinden ve toplu taşıma araçlarından yararlanın” denildi.

İstanbul’daki taksi ücretleri konusunda şu açıklama yapıldı:

“Diğer günlerde İstanbul'da taksiler çok yaygındır ve taksimetre ile çalışır. Standart sarı taksiler dışında turkuaz (genelde %15 daha pahalı) ve siyah (genelde iki katı pahalı) taksiler de daha rahat alternatifler sunar. Çoğu araç için nakit parayla ödeme yapılır. Taksimetre açılış ücreti yaklaşık 0.51 avro, kilometre başına fiyat ise 0.32 avrodur. Ancak havaalanından taksi tutarsan daha pahalı olacaktır.”