Politika

Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Rus ordusu gece saatlerinde seyir füzeleri, İskender balistik füzeleri ve İran yapımı Shahed-136/131 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Kharkov ve Odessa bölgelerini hedef aldı.

Hava savunma sistemleri 2 seyir füzesi ile 20 İHA'yı düşürdü.

İmha edilen İHA parçaları Odessa'da bir apartmana isabet ederken, 3 sivil hayatını kaybetti, hamile bir kadın ve 2 çocuk dahil olmak üzere 27 kişi yaralandı.

Poltava bölgesine gerçekleştiren saldırıda ise Myrhorod askeri havaalanı vurulurken, altyapı ve teçhizatta hasar meydana geldi.

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