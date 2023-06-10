Viyan Sabri: KDP olarak 14. maddede değişikliği kabul etmedik

ERBİL (K24)

K24'e konuşan Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, Irak Parlamentosu'nda Kürdistan Bölgesi’nin bütçesiyle ilgili alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sabri şunları söyledi:

“4 maddede anlaşma sağlandı. Bunun sonunda Kürdistan Bölgesi ile Irak Hükümeti arasında bir kriz çıkması durumunda bir ay içinde bir komite kurulacak ve Irak Başbakanı'na bir rapor sunacaktır.”

Sabri, “Meclisteki bazı fraksiyonlar 14. maddenin yedinci fıkrasının farklı olmasını, Erbil ile Bağdat arasında bir sorun olursa 15 gün sonra Kürdistan Bölgesi'nin hak ve maaşlarını kesebileceklerini istediler. Biz, KDP olarak bunu kabul etmedik, şimdi yeniden mutabakata varıldı" ifadelerini kullandı.

8 ve 9 Haziran'da Irak Parlamentosu’nda yapılan oturumda 2023, 2024 ve 2025 bütçesinin bazı maddelerini onaylandı ve 14, 15, 16 ve 17 maddelerinin oylanması ertelendi.

Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin bütçe yasa tasarısının 12. maddesindeki payı ise 12.67 olarak belirtildi.