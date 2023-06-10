Trudeau: Ukrayna’ya 375 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağız

HABER MERKEZİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’ya 375 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.

İngiliz günlük gazetesi The Guardian’ın haberinde, “Kiev’e ziyarette bulunan Trudeau, Ukrayna’ya askeri yardım için 500 milyon Kanada doları (375 milyon ABD doları) tahsis edildiğini duyurdu” ifadesine yer verildi.

Yeni yardım paketinin içinde 10 bin topçu mermisi, 76 adet Roshel zırhlı aracı, 287 füze ve bir Rus şirketine aitken el konulan An-125 Ruslan uçağı yer alıyor.

Kanada lideri, Ukraynalı pilotlara eğitim de vereceklerini kaydetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldiler.