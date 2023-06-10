Politika

Erdoğan, İstanbul’da BAE lideri Bin Zayid ile görüştü

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün İstanbul'a gitti.
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türkiye BAE Muhammed bin Zayid Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u inceledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü.

erdo
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