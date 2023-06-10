Guardiola'nın hayali gerçek oldu: City Şampiyonlar Ligi şampiyonu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2022-2023 sezonu finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta City'ye kupayı getiren golü 68. dakikada Rodri kaydetti.

Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Manchester City, bir ilki başardı. İngiliz devi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

M.City, daha önce 2021 yılında Chelsea ile finalde karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilerek kupayı kazanma şansını kaçırmıştı.

Bu sonuç ile 7 senedir Manchester City ile yoluna devam eden Guardiola'nın hayali gerçek oldu