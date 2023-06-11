Irak bütçe yasa tasarısının tartışmalı 14. Maddesi kabul edildi

BAĞDAT(K24)

241 parlamenterin katıldığı oturumda, Kürdistan Bölgesi’nin gelirlerinin nasıl bir muameleye tabi tutulacağıyla ilgili 14. Maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Maddede şunlar yer alıyor:

1-Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol yataklarından çıkarılıp satılan petrolün tüm geliri bir banka hesabında toplanacak ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı bu gelirin harcanmasıyla ilgili görevlendirilecek, federal hükümet tarafından da denetlenecek. Bu amaçla açılan diğer tüm hesaplar ise kapatılacak.

2-Federal Mali Denetleme Divanı, Kürdistan Bölgesi Mali Denetleme Divanı’yla birlikte Federal Petrol Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynakları Bakanlığı arasında koordinasyon halinde rakamları denetleyecek ve petrol çıkarımı, sevkiyatı ve ihracatıyla ilgili uluslararası şirketlerle yapılan anlaşmaları denetleyecek. Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı da aylık denetimlerini yaparak Federal Maliye Bakanlığı’nın Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderecek.

3-İlk bentte sözü edilen banka hesabının tüm dökümleri uluslararası denetim şirketi tarafından denetlenecek, rapor Federal Mali Denetleme Divanı ve Kürdistan Bölgesi Mali Denetleme Divanı’na sunulacak.

4-Yıllık ve yarıyıllık mali beyanname, Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanı’nın imzası ve bağımsız bir denetimle (uluslararası şirket) sunulacak ve onaylı bir kopyası Federal Maliye Bakanlığı’na verilecek.

5-İki tarafça, çok yönlü bir denetim için ortak bir komisyon kurulacak ve Bölge’de petrol ve gazla bağlantılı, Federal Petrol Bakanlığı ve Bölge arasında ilgili konularda anayasal bakış açısıyla iki tarafın kabul edeceği ve gelecekte çözümleyici olması sağlanacak.

6-Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle 1,2,3,4 ve 5’inci bentler, petrol ve gaz yasası çıkarılana kadar uygulanacak.

7-Federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında haklarla ilgili farklı bir görüş çıkması halinde, bu maddede belirtilen bağlayıcılık ve mekanizma uyarınca, iki taraf arasında, sorunların çözümünün gözetilmesi için kurulacak ortak komisyonun kuruluş süresinden Irak Parlamentosu’nda verilecek uygun bir karara kadar 30 gün içinde görevlerini yerine getirecek.

14’üncü Maddeye ek yapılan ve iki bölümden oluşan 8’inci bent ise şöyle: Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında, yukarıdaki bentlerden birine uymama ya da maddenin uygulanmaması konusunda bir sorun çıkması halinde, Bölge vilayetleri bağımsız bir şekilde Irak hükümetinden mali haklarını talep edebilir.