İsveç’te silahlı saldırı: 15 yaşında bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

HABER MERKEZİ

Cumartesi akşamı Stockholm’ün güney banliyösündeki bir meydanın yakınında polis silahlı saldırı ihbarı yapıldı.

Olay yerinde 2 kişi yaralı halde bulunurken, yakınlarda 2 kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Stockholm polis sözcüsü Towe Hagg, olay yerinde ölen kişinin ise 15 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi altına alınanların ise 15 yaşında bir erkek çocuğu, 45 yaşında bir erkek ve 65 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.

İsveç polisi, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ancak cinayetin sebebinin henüz bilinmediğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSVEÇ’TE ŞİDDET OLAYLARINDA ARTIŞ

Cuma günü de Stockholm’ün bir bölgesinde iki ayrı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ülkede uyuşturucu ticareti yapan gruplar arasında hesaplaşmalar yaşanırken, güvenlik güçleri silahlı saldırı ve bombalama olaylarındaki artışla mücadele ediyor.

Polis verilerine göre 2022 yılında 62’si ölümlü olmak üzere 391 silahlı saldırı yaşandı.

Bu yıl ise Mayıs ayına kadar 52’si Stockholm’de olmak üzere 144 silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 18 kişi öldü. (Kaynak: AFP, dpa)