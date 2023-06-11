Erzurum'da deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-06-11
Saat:10:41:03 TSİ
Enlem:40.125 N
Boylam:40.978 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Y49MeDPYjl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi