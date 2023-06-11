Politika

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Göçmenlere karşı Avrupa'nın sınır bekçisi olmayacağız

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin göç meselesinde Avrupa için bir sınır muhafızı olmayı kabul etmeyeceğini söyledi
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dünya Kays Said Tunus Avrupa göçmen

HABER MERKEZİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, özellikle İtalya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin ana çıkış noktası olan liman kenti Sfax'ta açıklamalarda bulundu. 

Said, "Çözüm Tunus'un zararına olmayacak. Onların ülkelerine bekçilik yapamayız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Akdeniz'i geçen göçmen sayısından endişe duyan Avrupalı liderlerin ziyaretinden sadece bir gün önce geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tunus'un kamu maliyesinde bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yapacakları ziyarette yardım teklifinde bulunacaklarını belirtmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz cuma günü Tunus'un borçlarını "önemsiz" seviyeye indirerek, kredilerde temerrüde düşme olasılığının altını çizdi.

Avrupa ülkeleri bu durumun, bu yıl özellikle Tunus'tan olmak üzere Akdeniz ötesi göçte büyük bir artışa neden olmasından endişe ediyor.

Ancak IMF kurtarma paketi, Said'in kredilerin kilidini açmak için gereken ekonomik reformları reddetmesi nedeniyle aylardır durmuş durumda.

Said'in Şubat ayında Afrika Birliği'nin "ırkçı" olarak nitelendirdiği bir dil kullanarak Sahra altı göçmenlere yönelik bir baskı ilan etmesinin ardından Akdeniz'den geçişler artmıştı.

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