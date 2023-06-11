Politika

İstanbul'da DAİŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde DAİŞ'e yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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türkiye DAİŞ istanbul

HABER MERKEZİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAİŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (Kaynak: AA)

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