Rojava’da Özerk Yönetim cezaevlerindeki DAİŞ'lileri yargılama kararı aldı

HABER MERKEZİ

Özerk Yönetim, yaptığı açıklamada bölgedeki cezaevlerinde tutuklu DAİŞ mensuplarını yargılamaya karar verdiğini duyurdu. Ayrıca, DAİŞ’lilerin yargılanması için uluslararası bir mahkemenin kurulması gerektiğini belirtti.

Özerk Yönetim, DAİŞ mensuplarını yargılanması kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

“DSG’nin Kuzey ve Doğu Suriye’de DAİŞ terör örgütüne karşı nasıl savaştığı tüm dünyada görüldü. Başta Kobani’den Baxoz’a ve sözde başkentleri Reqa’ya kadar.

Bu uluslararası terör örgütü, bölge halkına karşı birçok büyük suç ve katliam gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları savaş suçu kapsamına girdi, insanlığın ölümüne ve binlerce kişinin katledilmesine neden oldu. Ayrıca şehirlerimiz ve altyapıları tamamen yok edildi. 60’da fazla ülkeden Türkiye toprakları üzerinden Ankara hükümetinin desteği ve gözetimi ile gelen teröristler Suriye topraklarına girdi. Buna rağmen DSG, DAİŞ çetelerini Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle coğrafi olarak yendi.”

“10 BİN DAİŞ’Lİ BELGELERE GÖRE YARGILANACAK”

10 binden fazla örgüt mensubunun cezaevlerinde tutulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“DAİŞ terör örgütünün son üssünde 10 binden fazla terör örgütü üyesi yakalandı. Bunlar şimdi Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim’in cezaevlerinde tutulmaktalar.

Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ailelerinden binlerce kişi, Kuzey ve Doğu Suriye kamplarında yaşıyor.

Baxoz savaşının sona erdiği ilk günlerden bu yana Özerk Yönetim, uluslararası toplumu DAİŞ çetelerinin dosyasının çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyor. Ayrıca uluslararası bir mahkemenin kurulması ve uluslararası bir yargılamanın için ilgili devletlere, yasal ve uluslararası kuruluşlara inisiyatif sundu.

Bu da bölge sakinlerine ve bileşenlerine karşı ortaklarıyla birlikte terör suçu işleyen DAİŞ çetelerinin, Özerk Yönetim’in elindeki belgelere göre yargılanmasıdır.

Özerk Yönetim büyük zorluklara, önemli ve hassas sürece ve omuzlarındaki büyük yüke rağmen, masum insanlara karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları için cezaevlerinde tutmaktadır.”

Açıklamada, mevcut durumun sürdürülemez olduğu, suçluların adalet önüne çıkarılmaması durumunun uluslararası hukuka ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Özerk Yönetim ayrıca, teröre karşı Uluslararası Koalisyon’a, Birleşmiş Milletler’e, uluslararası hukuk örgütleri ve yerel örgütlerin olumlu bir şekilde katılmaya ve tüm yargılama aşamalarında destek vermeleri çağrısında bulunurken, uluslararası bir mahkemenin kurulması gerektiğini de belirtti.