Ukrayna ordusu Donetsk bölgesinde bir köyü kurtardı
HABER MERKEZİ
Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tugayın Donetsk bölgesinde yürüttüğü operasyonda başarı elde ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği askerleri, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin komşu birlikleriyle işbirliğinde Blagodatne köyünü kurtardı" ifadesi kullanıldı.
Blagodatne köyünde Rus güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinden esir alınanların olduğu bildirildi.