Irak hükümeti Kürdistan Bölgesi’ne 400 milyar dinar gönderecek
ERBİL (K24)
K24’e konuşan Bağdat’taki Kürdistan Bölgesi Temsilciği Sorumlusu Faris İsa,Irak Bakanlar Kurulu’nun Kürdistan Bölesi Hükümeti’ne 400 milyar dinar gönderme karar aldığını belirtti.
Gönderilecek paranın borç olarak sayılacağını belirten Faris İsa, bütçe yasa tasarısı kabul edildikten sonra söz konusu paranın Kürdistan Bölgesi'nin payından kesileceğini ifade etti.
9 Haziran’da Kürdistan Bölgesi’nin payını (yüzde 12.67) içeren bütçe yasa tasarısının 12.maddesi Irak Parlamentosu’nda onanmıştı.