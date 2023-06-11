ABD’de 2 silahlı saldırı 15 yaralı

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ABD'nin Houston kentinde bir kişinin park alanındaki kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 6 kişi, San Francisco kentindeki silahlı saldırıda ise 9 kişi yaralandı.

Houston’daki saldırı bir gece kulübünün park alanında meydana geldi. Yetkililer, gece kulübündeki bir tartışmanın dışarıya yansıdığını ve vurulan 6 kişiden birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre polis, olayla ilgili henüz bir gözaltı olmadığını da kaydetti.

San Francisco kentindeki silahlı saldırıda ise 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Vurulanların 8’inin erkek birinin kadın olduğu ve yaşlarının 20-34 arasında olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı London Breed hala ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ve kamuoyuyla bilgi paylaşacaklarını belirtti.