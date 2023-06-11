ABD’de 2 silahlı saldırı 15 yaralı
HABER MERKEZİ
ABD'nin Houston kentinde bir kişinin park alanındaki kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 6 kişi, San Francisco kentindeki silahlı saldırıda ise 9 kişi yaralandı.
Houston’daki saldırı bir gece kulübünün park alanında meydana geldi. Yetkililer, gece kulübündeki bir tartışmanın dışarıya yansıdığını ve vurulan 6 kişiden birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.
VOA Türkçe'nin aktardığına göre polis, olayla ilgili henüz bir gözaltı olmadığını da kaydetti.
San Francisco kentindeki silahlı saldırıda ise 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Vurulanların 8’inin erkek birinin kadın olduğu ve yaşlarının 20-34 arasında olduğu kaydedildi.
Belediye Başkanı London Breed hala ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ve kamuoyuyla bilgi paylaşacaklarını belirtti.