Genel

ABD’de 2 silahlı saldırı 15 yaralı

ABD’nin Houston ve San Francisco kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya ABD silahlı saldırılar

HABER MERKEZİ

ABD'nin Houston kentinde bir kişinin park alanındaki kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 6 kişi, San Francisco kentindeki silahlı saldırıda ise 9 kişi yaralandı.

Houston’daki saldırı bir gece kulübünün park alanında meydana geldi. Yetkililer, gece kulübündeki bir tartışmanın dışarıya yansıdığını ve vurulan 6 kişiden birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre polis, olayla ilgili henüz bir gözaltı olmadığını da kaydetti.

San Francisco kentindeki silahlı saldırıda ise 9 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Vurulanların 8’inin erkek birinin kadın olduğu ve yaşlarının 20-34 arasında olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı London Breed hala ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ve kamuoyuyla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv