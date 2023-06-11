Politika

DAİŞ, Kerkük’te Irak ordusuna saldırdı: 2 subay öldü, 4 asker yaralandı

Terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’te Irak ordu karargahını hedef alan saldırısında 2 subayın hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.
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DAİŞ mensupları (Arşiv)
DAİŞ mensupları (Arşiv)
kürdistan DAİŞ Kerkük saldırı Irak ordusu

HABER MERKEZİ

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi, terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’ün batısındaki bir ordu karargahını hedef aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre saldırıda bir yarbay ve bir yüzbaşı hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

Güvenlik Medya Hücresi, saldırganların kaçtığı bilgisini de verdi.

DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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