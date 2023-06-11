DAİŞ, Kerkük’te Irak ordusuna saldırdı: 2 subay öldü, 4 asker yaralandı

HABER MERKEZİ

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi, terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’ün batısındaki bir ordu karargahını hedef aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre saldırıda bir yarbay ve bir yüzbaşı hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

Güvenlik Medya Hücresi, saldırganların kaçtığı bilgisini de verdi.

DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.