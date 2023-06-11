Politika

Başbakan: Kürdistan Bölgesi daha güçlü olacak

Başbakan Mesrur Barzani, “Tüm taraflar bundan emin olsun ki; Kürdistan Bölgesi daha güçlü olacak” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani bütçe yasa tasarısı Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından Bağdat’ta bütçe yasa tasarısının parlamentoda onaylanması sürecinde gösterilen tavırlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

“Bir yanda vatanseverlerin yiğitçe tavırları bir yanda vatanı satanların kirliliği, ikisi de tarihte kaydedilecek” diyen Başbakan, “Tüm taraflar emin olsun ki; Kürdistan Bölgesi daha güçlü olacak. Anayasal haklarımızdan taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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