Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığını belirtti.

Yermak, “95 askerimizi evlerine geri getiriyoruz. Listede, silahlı kuvvetler, ulusal muhafızlar ve sınır muhafızları askerleri yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Bu askerlerin Mariupol, Çernobil, Yılan Adası, Bahmut yakınları ve Azovsta fabrikasında görev yapan askerler olduğuna işaret eden Yermak, çoğu askerin yaralı olarak esir tutulduğuna dikkati çekti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, 94 Rus askerinin Ukrayna ile müzakerelerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Askerlerin Moskova'ya askeri uçak ile sevk edileceği aktarılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için sağlık tesislerine götürüleceği ifade edildi.