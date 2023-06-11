Politika

Ukrayna’da bir yerleşim yeri daha kurtarıldı

Ukrayna, Blagodatne'den sonra Makarivka yerleşim yerinin de Rusların kontrolünden alındığını bildirdi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Ukrayna Yerleşim yeri kurtarma

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşı taarruzun gerçekleştirilmekte olduğu yönlerdeki durumu değerlendirdi.

Bahmut yönünde Ukrayna birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğini belirten Malyar, “Berhove Barajı bölgesinde 250 metre ilerleme kaydettik” ifadesini kullandı.

Malyar, güneyde iki yönde 300 ila 1500 metre arasında ilerlediklerine dikkati çekerek, “Blagodatne ve Makarivka yerleşim yerleri işgalden kurtarıldı” bilgisini paylaştı.

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği bölgelerde hiçbir mevzinin kaybedilmediğini ileri sürdü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyünü işgalden kurtardıklarını açıklamıştı.

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