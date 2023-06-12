Başkan Barzani: Kürdistan Bölgesi sadece kırmızı çizgi değil, belki de ölüm çizgisidir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu’nda bütçe yasa tasarısının onaylanması sürecinde yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Maalesef geçtiğimiz birkaç günde Irak Parlamentosu’nda sorunların derinleşmesi için ve Kürdistan halkının anayasal haklarına karşı sorumsuz ve anayasal olmayan bir girişim oldu” diyen Başkan Barzani, “Herkes biliyor ki; Devleti Yönetme Koalisyonu'nu oluşturan partiler arasında bir diyalog ve uzlaşı oluşmuştu” ifadelerini kullandı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümet arasındaki herkesin yararına olabilecek bir anlaşma sağlandığını hatırlatan Başkan Barzani, “Ancak bazı siyasi taraflar, inkar temelinde ve sorumsuz bir şekilde Kürdistan Bölgesi’nin varlığını anlamsız bir hale getirme girişiminde bulundu. Ancak bu sorumsuzca girişim yenilgiye uğratıldı ve boşa çıkarıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Yasa tasarısının geçme sürecinde bazı siyasi tarafların aldığı tutumu sert bir şekilde eleştiren Başkan Barzani, “Geçtiğimiz günlerde Irak Parlamentosu’nda yaşanan olaylar, şovenistlerin, siyasi pazarlamacıların yanı sıra atılan imzalara ve anayasa prensiplerine saygısı olmayanların gerçek yüzlerini ortaya çıkardı” dedi.

Irak Parlamentosu’nda onaylanan bütçe yasa tasarısının uygulanmasını isteyen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi’nin; Kürdistan halkının mülkü, şehitlerin kanı ve Kürdistan halkının mücadelesinin ürünü olduğunu vurguluyoruz. Kürdistan Bölgesi’ne karşı her türlü girişime şiddetle karşı olduğumuz bilinmelidir. Kürdistan Bölgesi bizim için sadece kırmızı çizgi değil belki de ölüm çizgisidir, ya Kürdistan ya da ölümdür.”