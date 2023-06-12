Irak Parlamentosu bütçeyi onayladı

BAĞDAT (K24)

229 parlamenterin katıldığı dördüncü oturumda oylamaya sunulmayan maddeler sonuca bağlandı. Oturumda bazı maddeler tasarıdan çıkarılırken, bazı yeni maddeler de eklendi.

Oturumda 16, 17 ve 43’üncü maddeler kabul edilirken, 42’nci madde tasarıdan çıkarıldı. Irak genelinde 150 bin kişinin aylık 300 bin dinar maaşla 3 yıllığına sözleşmeli olarak işe alınmasını öngören ve en çok tartışmaya sebep olan 15’inci madde de verilen aradan sonra kabul edildi.

Irak Parlamentosu İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre yasa tasarısına 6 yeni madde eklendi. Bunlar; yargı erki bütçesi, üniversite yönetimlerine bankada dolar hesabı açma ve özel sektörle anlaşma imzalama yetkisi gibi bölümleri içeriyor. Ayrıca, bütçe yasa tasarısının içeriğiyle örtüşmeyen tüm maddelerin de reddedilmesine yönelik bir madde de tasarıya eklendi.

Bunun neticesinde 4, 22, 42 ve 64’üncü maddeler tasarıdan tamamen çıkarıldı.

Yasa tasarısı, oy çokluğuyla kabul edilerek parlamentodan geçti.

Yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçede, 48 milyar dolar civarında açık öngörülüyor.