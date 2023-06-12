Başbakan Mesrur Barzani'nin katılımıyla Kürdistan-Ürdün Sağlık Haftası Forumu düzenleniyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ve Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari’nin katılımıyla bugün başkent Erbil’de Kürdistan-Ürdün Sağlık Haftası Forumu düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik, yılın en büyük sağlık etkinliği olacak. Irak Sağlık Bakanı Salih El Hesnawi’nin de etkinliğe katılacağı bildirildi.

Ürdün ve Irak Sağlık Bakanlı dün bu amaçla başkent Erbil’e geldi.

Etkinliğe Ürdün, Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı katılarak deneyimlerini paylaşacak.