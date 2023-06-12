Politika

Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Storojove köyünü kurtardı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ordunun Storojove köyünü kurtardığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu
dünya Storojove köyü Donetsk bölgesi Ukrayna

HABER MERKEZİ

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini ve Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesindeki Rusya’nın kontrolü altında bulunan Storojove köyünde dalgalandığını kaydetti.

Anna Malyar, mesajında, "Devlet bayrağımız Storojove üzerinde dalgalanıyor ve bu durum tüm Ukrayna toprakları kurtarılana kadar her yerleşim yeri için geçerli olacaktır. Mihail Ostrogradski 35. Deniz Piyade Tugayı’na teşekkür ederiz" ifadesine yer verdi.

Mihail Ostrogradski 35. Deniz Piyade Tugayı’nın sosyal medya hesabından da Odessa deniz piyadelerinin karşı taarruz kapsamında Mart 2022'den bu yana Rusların kontrolünde bulunan Storojove köyünü kurtardığı açıklaması yapıldı.

Açıklamada, köye yapılan operasyonda yaklaşık 50 Rus askerin etkisiz hale getirildiği, 4 askerin ise esir alındığı aktarıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv