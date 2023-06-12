Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

İtalya basını, eski başbakan ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele hastanesinde hayatını kaybetti.

San Raffaele Hastanesi'nde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve kronik lösemi teşhisi bulunan 86 yaşındaki lider, 9 Haziran'da yeniden aynı hastaneye yatırılmıştı.

Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, yaptıkları açıklamada, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır" demişti.

Berlusconi, ilk olarak 1994 yılında göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar dört hükümete liderlik etmişti.