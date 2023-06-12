Politika

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconu hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi
avrupa İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi

HABER MERKEZİ

İtalya basını, eski başbakan ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele hastanesinde hayatını kaybetti.

San Raffaele Hastanesi'nde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve kronik lösemi teşhisi bulunan 86 yaşındaki lider, 9 Haziran'da yeniden aynı hastaneye yatırılmıştı. 

Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, yaptıkları açıklamada, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır" demişti.

Berlusconi, ilk olarak 1994 yılında göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar dört hükümete liderlik etmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv