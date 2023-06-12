Paralı askerlerin lideri Putin’e rakip mi oluyor?

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Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ipleri koparma noktasına gelen paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigozhin’den yeni bir hamle geldi.

Moskova’nın kendilerine yardım etmediğini daha önce söyleyerek Moskova yönetimini sert bir dille eleştiren ve Putin’e sosyal medya üzerinden isyan eden Prigozhin’in ve Wagner grubunun daha önce de Putin’i görevden almak üzere harekete geçeceği iddia edilmişti.

Bugün de sosyal medyada Prigozhin’in 2024 yılında yapılacak seçimler için hazırlanan bir afişi yayınlandı. “İsabetli vur. Dürüst çalış. Yevgeny Prigozhin. 2024” sloganının yer aldığı afişte Wagner’in kurucusunun fotoğrafı, Rus bayrağının renkleriyle yer alıyor.

Sosyal medyada yayınlanan posteri kimin hazırladığı henüz bilinmezken, Prigozhin’in siyasete atılacağı iddiaları da giderek arttı. Rusya’da yayın yapan muhalif medya kuruluşları, “Ülkede etkisini artırmasına rağmen hükümette ya da orduda hiçbir resmi görevi olmayan Wagner’in kurucusunun seçim kampanyasına benziyor” yorumlarını yaptı.

Gelecek yıl Mart ayında yapılacak seçimlerde Putin’in beşinci dönemde de zaferini elde edeceği belirtildi. Şu an Rus yasalarına göre Putin 2036’e yani 83 yaşına kadar görevde kalabilir.

Son dönemde siyasete atılmayacağını söyleyen Prigozhin iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.