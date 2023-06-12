Politika

Gözlemevi: Türk ordusu Rus askeri aracını vurdu

Türkiye tarafından yapılan top saldırısıyla Halep’in kuzeyinde Rus askeri konvoyunun vurulduğu bildirildi.
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suriye türk ordusu Rusya Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre Halep’in kuzeyinde yer alan Ummulhuş-Herbel yolunda seyir halinde olan Rus askeri konvoyu Türk topçusu tarafından vuruldu.

Saldırı sonucu 1 Rus askeri ölürken, 4 asker de yaralandı. Vurulan araçtaki askerlerin helikopterle bölgeden nakledildiği bildirildi.

Öte yandan Rojava’daki Özerk Yönetim, Türk ordusu ile destekledikleri silahlı grupların dün gece Halep’in kuzeyindeki Til Rifat köyü çevresini bombaladığını açıklamıştı. Bölgeye en az 60 top saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu bombardımanda 12 YPG’linin öldürüldüğünü açıkladı.

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