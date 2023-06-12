Politika

Yeşil Sol Partili Beştaş: 3 büyükşehirde aday çıkarabiliriz, en doğal hakkımız

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP’nin Ankara, İzmir ve İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.
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Meral Danış Beştaş
Meral Danış Beştaş
türkiye Meral Danış Beştaş yerel seçimler aday HDP

HABER MERKEZİ

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Halk TV’deki programa katılarak seçim süreci ve 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meral Beştaş, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile bir araya gelmemesine yönelik eleştiride bulundu.

Beştaş, “Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu‘na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1’lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu. Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım” dedi.

“KÜRTLERE VEBA MUAMELESİ YAPILIYOR”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında da konuşan Beştaş, “Aynı eleştiriyi TİP’e de yöneltiyoruz. Erkan Baş 'Biz Kürtlerle yan yana durmazsak daha fazla oy alırdık’ diyor. Bir nevi Kürtlere veba muamelesi yapılıyor. Bu tavrı doğru bulmuyoruz. Şu an Emek ve Demokrasi Bloğu bileşenlerinin toplantıları sürüyor. Toplantı sonrası herkes kendi partisi açısından değerlendirmelerini yapacak” ifadelerini kullandı.

Beştaş, HDP’nin üç büyükşehirde (Ankara, İzmir ve İstanbul) aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var.”

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