Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Sağlık Bakanı’yla görüştü

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kürdistan Mesrur Barzani Ürdün

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre Ürdünlü Bakan Al-Hawari, Başbakan Mesrur Barzani’ye Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın selamlarını ileterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle her türlü yardım ve işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapılırken, Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün ve Kral 2’nci Abdullah’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik sürekli yardımları için teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca sağlık alanındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Ürdün’ün başarılı deneyiminden faydalanılması konuları ele alındı.

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