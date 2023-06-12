Politika

İsveç'te Yüksek Mahkeme kararı: Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.
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HABER MERKEZİ

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

İsveç'te şubatta Iraklı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrikalı Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirterek, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı. (Kaynak: AA)

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