Politika

Neçirvan Barzani’den Berlusconi için başsağlığı mesajı

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin bugün 86 yaşında yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Silvio Berlusconi İtalya

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yaşamını yitiren İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Berlusconi’nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, arkadaşlarına ve İtalya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum; bu zor dönemde düşüncelerim ve dualarım onlarla.”

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