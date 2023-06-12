Neçirvan Barzani’den Berlusconi için başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yaşamını yitiren İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Berlusconi’nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, arkadaşlarına ve İtalya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum; bu zor dönemde düşüncelerim ve dualarım onlarla.”